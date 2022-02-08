ТПП РФ предложила заняться реновацией устаревших предприятий в рамках ESG-тренда

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила тиражировать на всю страну проект промышленной реновации устаревших предприятий. Он уже прошел успешную апробацию в ряде регионов в 2021 году.

"ТПП РФ активно формирует систему, которая позволит во многих регионах при поддержке территориальных торгово-промышленных палат реализовывать рентабельные проекты по реновации устаревших предприятий", - сказал во вторник ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

По его данным, в России насчитывается около 18 тыс. крупных промышленных предприятий, которые в основном были построены и введены в эксплуатацию 50-80 лет назад. К ним стоит присоединить еще и значительное число средних и малых промпредприятий самого разного профиля, многие из которых уже "морально и физически устарели".

"Иными словами, существует значительный промышленный сектор, который нуждается в срочной реновации и трансформации. Анализ показывает, что часть предприятий перепрофилирована, многие их объекты не соответствуют профилю деятельности и не эксплуатируются. Большая часть основных фондов предприятий имеет предельный процент износа и выведена из оборота. В абсолютных показателях - это сотни миллионов квадратных метров", - пояснил Катырин.

В то же время руководители предприятий зачастую не видят выхода из сложившейся ситуации, так как модернизация, демонтаж и утилизация промышленных объектов, как правило, связаны со значительными финансовыми затратами. Проблема устаревших производственных площадок - это еще "нередко и головная боль для местных властей", заметил глава палаты. Многие предприятия располагаются в пределах городской застройки и порой представляют собой "очаги бедствия" как в градостроительном, так и социальном плане. Власти "зачастую не имеют рычагов воздействия на собственников предприятий, и решение очевидной проблемы откладывается годами", констатировал собеседник агентства.

Как считает Катырин, предложенный проект реновации устаревших предприятий идет в русле тренда на развитие ESG-факторов в российском бизнесе. Он предполагает проведение комплексной реновации на основе специализированных инвестиционных проектов. "Этот формат освободит компании от многих расходов и рисков. Особенности проектов - их реализация ведется на площадках промышленного, производственного и иного назначения с неэффективными, нефункционирующими и опасными зданиями, но с потенциалом развития путем реновации. Инвестиции вкладываются в использование, адаптацию, переоборудование, демонтаж имеющихся территорий или объектов производственной инфраструктуры", - пояснил глава ТПП РФ.

Вторичное использование ресурсов

Важная составляющая проектов - это создание заводов по рециклингу практически всех промышленно-строительных отходов в ходе реновации устаревших предприятий. "Создана экономическая и технологическая модель, позволяющая перерабатывать и в дальнейшем вторично использовать ресурсы, возникающие при демонтаже объектов на промплощадках. Это ключевой экологический элемент проектов, выводящий их участников на высокий уровень ESG-стратегии", - подчеркнул Катырин.

Руководителем "ESG-проекта промышленной реновации "Браунфилд" стал председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член правления ТПП РФ Владимир Гамза.

В беседе с ТАСС Гамза рассказал, что "это не просто хотелка, а проект, который уже работает вовсю". "Прежде чем формально его учредить и представить публично, в прошлом году мы отработали пилот с рядом региональных ТПП. У нас 11 палат включились в активную работе по проекту, а три уже имеют промплощадки [для реновации]. Мы надеемся, что в этом году мы развернемся по-настоящему, то есть по всей стране", - отметил он.