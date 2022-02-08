Около 40 тыс. туристов курорта Санья отдохнули на яхтах в период китайского Нового года

САНЬЯ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. туристов города Санья в китайской провинции Хайнань совершили выход в море на прогулочных судах в период празднования лунного Нового года. Как сообщил пресс-центр международного вещания хайнаньского управления радио, кино и телевидения, этот показатель увеличился на 8% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.

C 31 января по 6 февраля яхты с отдыхающими отправлялись в море 5,5 тыс. раз, это почти на 7% больше, чем в праздничный период 2021 года. Туристы могли насладиться красивыми морскими пейзажами, провести время за морской рыбалкой или заняться вейксерфингом.

"Это воплощение положительной тенденции яхтенного туризма в городе", - отметил заместитель генерального секретаря Ассоциации яхтенного и парусного спорта Санья Цзо Чжиюн.

Тропический остров Хайнань - самая южная провинция Китая. Она окружена живописными бухтами, а в ее прибрежных водах расположены свыше 600 более мелких островов. Благодаря своим уникальным природным ресурсам и климатическим преимуществам Санья, самый южный город Хайнаня, обладает большим потенциалом для развития индустрии круизов и яхт. На сегодняшний день в центральном деловом районе Саньи обосновались более 80 компаний, занимающихся круизным и яхтенным бизнесом.

Согласно неполной статистике, более 1,05 млн туристов в 2021 году отдохнули на яхтах в Хайнане, это на 45% больше, чем в 2020 году.