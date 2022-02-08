Титов попросил Володина снять с рассмотрения законопроект об аресте имущества до суда

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой снять с рассмотрения законопроект, который дает налоговой службе право накладывать арест на имущество налогоплательщиков до решения суда. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Законопроект, который вносит изменения в часть первую Налогового кодекса РФ, был внесен на рассмотрение Госдумы 17 января 2022 года. Он предусматривает новую функцию налоговой службы - "наложение предварительных обеспечительных мер на имущество организации или индивидуального предпринимателя после составления акта камеральной проверки или после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки".

"Данный механизм может стать очередным рычагом давления на бизнес. В настоящее время любой акт камеральной налоговой проверки может быть оспорен в суде, поскольку он отражает лишь мнение одной стороны - инспектора. Поэтому и наложение ареста имущества должно происходить только по решению суда", - отметил Титов в письме, выдержку из которого привела пресс-служба.

По мнению уполномоченного, принятие инициативы "приведет к ухудшению положения хозяйствующих субъектов, так как вся полнота власти будет у налоговых органов - начиная от начисления налогов и заканчивая арестом имущества предприятий". Помимо этого, законопроект "ущемляет права предпринимателей, которые сегодня в связи с пандемией коронавируса, различными ограничительными мерами и продолжающейся инфляцией находятся на грани закрытия".

"Принятие подобных документов ведет к угасанию предпринимательской инициативы, снижению деловой активности и инвестиционной привлекательности, что чревато негативными последствиями для экономики страны", - резюмировал Титов.

Депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, генеральный директор группы компаний "Кориб" Олег Коробченко сказал ТАСС, что законопроект, наделяющий налоговую инспекцию правом ареста имущества, "ставит под угрозу все госпрограммы по развитию малого и среднего бизнеса, росту его доли в ВВП". "Наделив судебным правом налоговую службу, мы всех наших предпринимателей загоним в угол, и никто не захочет новые проекты запускать. Поэтому я предложил снять законопроект с рассмотрения и попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова поддержать нас, обратившись с этой инициативой в Госдуму", - добавил он.