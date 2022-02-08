В Казахстане завершили разработку прототипа платформы цифрового тенге

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана закончил разработку прототипа платформы цифрового тенге в рамках пилотного проекта. Об этом сообщил председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов на расширенном заседании правительства во вторник.

"В 2021 году Национальный банк инициировал пилотный проект по внедрению цифрового тенге. В настоящее время завершена разработка прототипа платформы, в декабре 2021 года опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта. В текущем году будет выработано итогового решение по модели внедрения цифрового тенге с оценкой выгод и издержек", - рассказал Пирматов.

По его словам, Нацбанком в ноябре 2021 года осуществлен запуск в пилотном режиме компонентов Национальной платежной системы - межбанковской системы платежных карточек для обработки карточных транзакций и системы мгновенных платежей для обслуживания мобильных онлайн-платежей. "Разработана необходимая нормативно-правовая база для функционирования Национальной платежной системы, полномасштабный запуск которой ожидается к 1 июля текущего года", - пояснил глава финансового регулятора.