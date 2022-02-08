Региональные предприниматели увеличили продажи на Wildberries на 120% в 2021 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Предприниматели в регионах РФ увеличили продажи на Wildberries на 120% - до 382,3 млрд руб. в 2021 году. Об этом сообщается во вторник в результатах аналитики Wildberries.

"Доля продаж регионального бизнеса в 2021 году на Wildberries выросла с 40% до 50% благодаря его активному переходу в сегмент e-commerce: число предпринимателей, развивающих свой бизнес за пределами Москвы, на площадке увеличилось в пять раз. Продажи региональных предпринимателей на Wildberries в 2021 году увеличились на 120% год к году - до 382,3 млрд рублей, превысив общий рост оборота платформы, который составил 93% год к году", - говорится в исследовании.

Наибольший объем продаж в 2021 году был зарегистрирован среди продавцов одежды, обуви, косметики и парфюмерии. Динамичнее всего росли обороты производителей ювелирной бижутерии (+304% год к году), строительных материалов (+282%) и садовых инструментов (+279%).

Топ-5 регионов-лидеров по обороту за пределами Москвы: Московская область - 88,2 млрд рублей (+83% год к году), Санкт-Петербург - 49,8 млрд рублей, (+57%), Ивановская область - 18,7 млрд рублей, (+129%), Свердловская область - 13,1 млрд рублей, (+158%), Ростовская область - 12 млрд рублей, (+117%). Динамичнее всего росли продажи продукции предпринимателей из Бурятии (рост продаж в штуках - на 686% год к году), Мурманской области (+636%) и Мордовии (+634%). При этом самыми востребованными товарами от бизнеса Бурятии стали косметика, парфюмерия и бижутерия, из Мурманской области - одежда, а из Мордовии - игрушки и продукты питания.

В 2021 году общее число предпринимателей, реализующих свою продукцию через Wildberries, превысило 500 000. Всего за календарный год к онлайн-платформе присоединились свыше 400 000 новых продавцов, это больше, чем за всю историю компании. Среди всего российского бизнеса наиболее активно в 2021 году в сегмент e-commerce выходили предприниматели из Якутии (рост числа предпринимателей на Wildberries в 15 раз год к году), Магаданской области (в 13 раз), Камчатского (в 12 раз) и Забайкальского краев (в 10 раз), а также Ханты-Мансийского АО (в 10 раз).

Как подсчитали аналитики компании, среди предпринимателей, которые только начинают осваивать онлайн-продажи вместе с Wildberries, стало в четыре раза больше продавцов садовых инструментов. Число предпринимателей, которые начали продавать онлайн спортивную обувь, стало больше в три больше, а аксессуары для малышей - в два раза.