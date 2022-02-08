МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Детский мир" запускает программу обратного выкупа акций на сумму до 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Программа рассчитана до 9 августа, однако может быть продлена или завершена досрочно. Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией ООО "ДМ Капитал", 100%-ным дочерним обществом компании, добавляется в материале.

Компания ожидает, что акции, приобретенные в соответствии с программой выкупа, впоследствии будут погашены с учетом всех применимых ограничений и правил. Компания не будет использовать акции для голосования, отмечается в сообщении.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр". По состоянию на 31 декабря 2021 года группа включает 1 119 магазинов, расположенных в городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

Акционеры "Детского мира": Storale Limited - 20,1%; "Галф Инвестментс Лимитед" (Altus Capital) - 15%; акции в свободном обращении - 64,9%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).