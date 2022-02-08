Поставки грузинского вина в Россию в январе выросли на 34%

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Грузия экспортировала на рынок России в январе более 3 млн бутылок вина, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина, следует из опубликованных во вторник статистических данных Национального агентства вина республики.

На втором месте по объему закупок вина находится Украина. В первом месяце текущего года в эту страну было экспортировано 574 566 бутылок вина, что на 93% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Польша, получившая 502 986 бутылок вина (на 103% больше показателей прошлого года).

По данным агентства, грузинское вино также пользуется популярностью в Китае и Казахстане. В КНР в январе отправлено 278 493 бутылки (+514%), а в Казахстан - около 100 тыс. бутылок (+106%).

Грузия в январе также поставила около 118 тыс. бутылок в Литву (+114%), около 93 тыс. бутылок в Латвию (+22%) и около 80 тыс. бутылок в США (на 245% больше, чем в прошлом году).

Всего в январе 2022 года Грузия экспортировала 5,3 млн бутылок вина, что на 51% больше прошлогодних показателей. Общий доход составил $11,6 млн, что на 43% превышает аналогичные данные за 2021 год.