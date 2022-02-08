Более 1,7 млрд рублей направит СГК на ремонт ТЭЦ в трех городах Алтайского края

БАРНАУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Тепловые электростанции в трех крупных городах Алтайского края отремонтируют до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Алтайские генерирующие предприятия СГК определились с ремонтной программой на 2022 год. Ее общая стоимость на станциях Барнаула, Бийска и Рубцовска составит 1,76 миллиарда рублей. К началу февраля персонал всех трех ТЭЦ уже завершил основную подготовительную работу к ремонтной кампании: по результатам тендеров предприятия заключили договоры с поставщиками материалов и оборудования, организациями, которые будут проводить работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые ремонты на ТЭЦ уже начались. Наиболее финансово емкие ремонты будут проведены на станциях Барнаула: более 600 млн рублей вложат в ремонт старейшей в городе ТЭЦ-3. Вторая ТЭЦ Барнаула, ТЭЦ-2, потребует вложений более 500 млн рублей. На эти средства на станциях отремонтируют 16 котлов и восемь турбин. На Южной тепловой станции в Рубцовске, куда направят более 100 млн рублей, в текущем году энергетики планируют установить систему очистки выхлопных газов.

"Новая секция батарейного циклонного уловителя улучшит систему очистки выхлопных газов одного из котлов тепловой станции. Единственный крупный теплоисточник Рубцовска не располагает большим резервом мощностей, поэтому специалистам необходимо провести основной комплекс работ в межотопительный период, когда нагрузки значительно ниже", - подчеркивается в пресс-релизе.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.