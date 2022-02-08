Акции "Детского мира" прибавили более 4% на новостях о запуске программы buyback

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стоимость акций "Детского мира" в ходе торгов на Московской бирже увеличивалась на 4,57%, до 102,48 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 9:50 мск.

Акции компании растут на новостях о том, что "Детский мир" запускает программу обратного выкупа акций на сумму до 3,5 млрд рублей.

По данным на 9:33 мск, акции компании росли на 4,08%, до 102 рублей за бумагу.

Группа компаний "Детский мир" - ретейлер детских товаров в России, Казахстане и Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

Акционеры "Детского мира": Storale Limited - 15,1%; "Галф Инвестментс Лимитед" (Altus Capital) - 15%; акции в свободном обращении - 69,9%, включая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам (0,3%).