Приангарье предложило признавать аварийными дома при снижении сейсмостойкости на 20%

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области предложили Минстрою РФ внести изменения в постановление правительства РФ о признании жилых домов аварийными и предусмотреть возможность переводить в эту категорию дома, у которых сейсмостойкость снизилась на 20% и более. Об этом сообщил журналистам министр строительства региона Павел Писарев.

Внесение изменений в постановление позволило бы включить в программу расселения ветхого и аварийного жилья дома 335-й серии, которые представляют опасность для проживающих из-за низкой сейсмоустойчивости. В Иркутской области их насчитывает 1,3 тыс.

"Мы внесли предложение о внесении изменений в 47-е постановление для того, чтобы прописать там, что, если степень сейсмостойкости уменьшилась хотя бы на 20%, такие дома тоже можно признавать аварийными. Чтобы их можно было завести в программу расселения ветхого и аварийного [жилья], потому что по физическому износу мы сегодня не можем туда включать эти дома", - сказал Писарев.

Он уточнил, что письмо с предложением направлено на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

По словам Писарева, власти Иркутской области ищут также другие варианты расселения домов 335-й серии. В ближайшее время они планируют объявить конкурс на разработку методики определения уровня сейсмостойкости этих зданий. Ожидается, что методика появится к осени 2022 года. После этого дома обследуют, станет известно состояние каждого здания и какую опасность оно несет.

Ситуация с домами 335-й серии

Дома 335-й серии были построены в 1960-1970 годах как временные, со сроком эксплуатации не более 15 лет. Здания не выдержат сильного землетрясения, так как не рассчитаны на сейсмическую активность восемь-девять балов, которая характерна для Иркутской области. Всего в Приангарье в домах 335-й серии проживают порядка 250 тыс. человек. Во многих зданиях есть трещины, образовавшиеся в результате подземных толчков.

В 2020 году в городе Ангарске расселили дом 335-й серии, который был построен в 1959 году и первым из домов этого типа в Приангарье был признан аварийным в связи с низкой сейсмоустойчивостью. В доме проживали 12 семей.