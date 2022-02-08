Кабмин внес в Госдуму законопроект о расширении прав таможенных органов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении полномочий таможенных органов по самостоятельной остановке автотранспортных средств технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории Российской Федерации. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в закон "О таможенном регулировании".

В настоящее время таможенные органы могут самостоятельно останавливать автомобильные транспортные средства вне зон таможенного контроля на территориях, указанных в законе о таможенной регулировании - речь идет о Республике Алтай, республиках Северного Кавказа, Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях и городе федерального Санкт-Петербург. В других местах остановка автомобильных транспортных средств проводится органами внутренних дел, уполномоченными в области обеспечения безопасности дорожного движения, при взаимодействии с таможенными органами.

Предлагаемые изменения позволят уполномоченным должностным лицам таможенных органов осуществлять контроль за ввозом и перевозкой товаров автомобильными транспортными средствами технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более на всей территории РФ без привлечения органов внутренних дел. Кроме того, законопроектом предлагается уточнить порядок действий уполномоченных должностных лиц таможенных органов и лиц, управляющих автомобильными транспортными средствами.

"Поскольку право таможенных органов на самостоятельную остановку автомобильных транспортных средств вне зон таможенного контроле уже предусмотрено действующей редакцией статьи 261 Федерального закона и реализуется таможенными органами в правоприменительной деятельности на протяжении нескольких лет, принятие законопроекта не повлечет возникновения "дополнительных угроз" для участников дорожного движения", - считают в правительстве РФ.