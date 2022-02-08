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Счетная палата оценит риски цифровой трансформации здравоохранения

Ведомство также проанализирует реализацию полномочий региональных органов власти в части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих россиян

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Счетная палата оценит текущее состояние информатизации в сфере здравоохранения в рамках плана работы на 2022 год. Об этом ТАСС сообщила зампред СП РФ Галина Изотова.

"В 2022 году в рамках экспертно-аналитического мероприятия "Анализ современного состояния информатизации здравоохранения в условиях концепции создания единого цифрового контура в здравоохранении" мы оценим существующие риски цифровой трансформации здравоохранения, а также фактическое состояние информатизации отрасли и практику применения информационных систем и технологий, в том числе на предмет возможности достижения стратегических задач в данной сфере", - сказала она.

Изотова добавила, что в этом году ведомство также проанализирует реализацию полномочий региональных органов власти в части уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающих россиян.

"Безусловно, качество и доступность медицинской помощи напрямую зависят от финансового обеспечения системы здравоохранения. В рамках данного мероприятия мы внимательно посмотрим вопросы достоверности и обоснованности расчета страховых взносов, своевременности и полноты их уплаты, а также оценим ожидаемые результаты и риски реализации действующей модели уплаты страховых взносов на ОМС неработающего населения в долгосрочной перспективе", - заключила она.

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