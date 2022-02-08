Токаев заявил, что Казахстану необходимо построить АЭС для сохранения лидерства в регионе

"Нужно прямо сказать: без чистой атомной энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное лидерство. Нам позарез нужна электроэнергия, причем атомная, чистая электроэнергия", - сказал Токаев во вторник на расширенном заседании правительства.

Глава государства отметил, что республика столкнулась с регулярными перебоями в работе системы энергоснабжения. "Самый яркий пример - недавнее отключение электроэнергии на юге страны. Мы отчасти зависим от качества работы энергосистем сопредельных государств. Проблемы энергетической безопасности нужно срочно решать. Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной станции", - подчеркнул президент Казахстана. По его словам, нужно профессионально разъяснять казахстанцам значение атомной энергетики.

Впервые вопрос о строительстве Россией АЭС в Казахстане был поднят в 2019 году на встрече президента России Владимира Путина с президентом Казахстана. Российский лидер предложил Токаеву построить в Казахстане атомную электростанцию по российскому проекту.

В конце декабря 2021 года бывший глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил, что власти республики рассматривают две географические точки для потенциального строительства АЭС - поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. При этом он подчеркнул, что окончательное решение по выбору участка пока не принято. Нынешний министр энергетики Болат Акчулаков в начале февраля заявил, что конкретного решения о строительстве АЭС в Казахстане еще нет.

Вывоз капитала

Помимо этого, правительство страны в течение двух месяцев должно предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных из страны финансовых средств.

"Правительству поручается в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов", - сказал президент.

По его словам, идеология добросовестного труда и справедливого вознаграждения должна прийти на смену мировоззрению временщиков и иждивенцев. "Это общая задача власти и общества, которая затрагивает социально-экономические аспекты, вопросы государственной политики, национальной идентичности и воспитания молодежи", - отметил Токаев.