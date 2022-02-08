В ОНФ предложили подтверждать доходы самозанятых с помощью справки от онлайн-агрегатора

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил утвердить возможность выдачи онлайн-агрегаторами, среди которых "Яндекс", TikTok и Facebook, справок о доходах работающих с помощью них самозанятых. Это необходимо, чтобы плательщики налога на профессиональный доход могли проще оформлять кредиты в российских банках, сообщил во вторник ТАСС заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

"Например, у "Яндекса" таксист заключает договор как самозанятый. И "Яндекс" видит все чеки, все заказы, все платежи, которые осуществляет этот водитель. Соответственно, они могут посмотреть историю - сколько у [таксиста] было заказов за предыдущий месяц, полгода, год, и своей печатью от своего юрлица выдавать такую справку. Тогда банк будет понимать, что человек полгода или год работает таксистом, то, что он за этот год заработал 1 млн рублей, и, соответственно, скорее всего в следующем году он опять же будет работать таксистом и тоже сможет заработать 1 млн рублей, поэтому можно ему дать кредит под адекватные проценты", - сказал он.

Соответствующие справки могли бы выдавать такие платформы как Facebook, TikTok, Wildberries, "Яндекс", Delivery club, отметил Беленький. Он подчеркнул, что самая большая сложность для самозанятых в получении кредита - неготовность банков работать с самозанятыми как с отдельной категорией.

"Если в крупных банках ситуация динамично меняется к лучшему, то в небольших и отстающих банках часто даже нет такой графы - "самозанятый". К сожалению, не все банки пока принимают выписку из приложения "Мой налог" как подтверждающий доходы документ. В большинстве случаев требуется предъявление справки по форме 2-НДФЛ, или предлагают кредит по максимальным ставкам, но без справок", - уточнил Беленький.

Мнения экспертов

Говоря о работе с массовым сегментом плательщиков налога на профессиональный доход, председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков уточнил, что платформа связывает заказчика и исполнителя. "Заказчику необходимы чеки для признания расходов, платформы здесь выработали такие IТ-решения, что они самостоятельно уплачивают налог за самозанятого по реквизитам и выбивают чеки заказчикам. То есть, те же курьеры, если они оформлены самозанятыми, сами не платят налоги, за них платит платформа", - подчеркнул он.

Самозанятых при кредитовании рассматривают как обычных физических лиц, отметил Песков. Отсутствие возможности подтвердить собственный доход на протяжении периода кредитования - основной риск для банка, который должен оценить возможность выдачи средств, уточнил он. Сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo Денис Кутергин также подчеркнул, что банки видят риски в том, что самозанятый может задекларировать любой объем полученных денег и "даже уплатить за них налог, однако он может попросту накрутить собственную выручку".

"По сути, только платформы могут гарантировать то, что исполнитель получил конкретную выплату, при условии, что агрегатор являлся ее источником. Поэтому, на наш взгляд, платформы могут стать гарантией контроля транзакций и обеспечения выплат от первоисточника. Такой механизм помог бы решить проблему получения кредитов для самозанятых, в том числе и на льготных условиях, а еще упростил бы саму процедуру кредитования", - считает он.

Интеграция с ведомством

На маркетплейсах есть функционал личного кабинета, где у самозанятого и любого другого продавца есть все данные об обороте, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. "Поскольку режим работы самозанятых позволяет продавать свои товары или выполнять работу для разных платформ, такая отчетность может помочь самозанятым собрать в личном кабинете ФНС информацию о всех своих получаемых доходах", - сказал он. Соколов считает, что механизм потребует доработки личных кабинетов, и, возможно, интеграции с API ФНС для передачи необходимых данных.

Ozon подключен к системе ФНС и, "в соответствии с законом о самозанятых, передает в ведомство все данные по их доходам", подчеркнули в пресс-службе российского маркетплейса. "Представляется, что для самих самозанятых, имеющих возможность сотрудничать с разными платформами одновременно, самым удобным вариантом было бы получение справки о собственных доходах в ФНС", - уточнили в пресс-службе.

Корреспондент ТАСС позвонил в кол-центры нескольких банков. В МСП банке уточнили, что в пакет документов для оформления кредита на развитие деятельности самозанятого входит "справка о доходах в помесячной разбивке, сформированная системой сервиса "Мой налог", в "Почта банке" ответили, что кредитование самозанятых "недавно было приостановлено". В ВТБ подчеркнули, что самозанятые могут оформить автокредит и ипотеку.