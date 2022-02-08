Президент Казахстана поручил повысить налоги на майнинг криптовалют

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник поручил правительству проработать решения по повышению налогов на майнинг криптовалют.

"Государство не против так называемого белого майнинга, но те, кто хотят работать в этой сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты зеленой энергетики. Налоги на майнинг мы тоже повысим. Текущая ставка 1 тенге ($0,002 - прим. ТАСС) за киловатт мощности ничтожно мала. Поручаю правительству проработать повышение данного налога, причем в кратчайшие сроки", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, кабмину следует к 1 апреля разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию майнинга. Токаев отметил, что социально-экономический эффект от производства криптовалют минимальный, при этом данная сфера потребляет много электроэнергии. "И самое главное - максимально используя ресурсы страны, эти дельцы монетизируют их в других юрисдикциях. Прошу агентство по финансовому мониторингу детально разобраться в этой ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговый и таможенный вопросы, тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты их деятельности", - подчеркнул президент Казахстана.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).