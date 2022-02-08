Госдолг Кузбасса по итогам 2021 года сократился на 13%

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /ТАСС/. Государственный долг Кемеровской области за год сократился на 13% и на начало 2022 года составил 53,6 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос ТАСС сообщили в Министерстве финансов Кузбасса.

"Государственный долг Кемеровской области - Кузбасса по состоянию на 01.01.2022 составил 53 687 млн рублей. В сравнении с 01.01.2021 его объем уменьшился на 8 113 млн рублей, или на 13%. Сокращение государственного долга связано с плановым погашением долговых обязательств", - говорится в ответе минфина.

Уточняется, что коммерческий долг региона на начало года при этом составляет 21,7 млрд рублей и сократился по итогам 2021 года на 32%, или 10,2 млрд рублей. Все обязательства по погашению коммерческой задолженности регионом в минувшем году исполнялись. Ранее власти региона заявляли, что преодоление угольного кризиса 2019-2020 гг. и рост цен на уголь на мировых рынках, который был зафиксирован со второй половины минувшего года, позволят Кузбассу сокращать размер госдолга благодаря росту бюджетных доходов.

При этом, по прогнозам регионального минфина, в 2022 году госдолг Кемеровской области может увеличиться за счет бюджетного инфраструктурного кредита. Осенью прошлого года правительственная комиссия одобрила заявку Кузбасса на получение 5,6 млрд рублей инфраструктурного кредита для реализации двух проектов - строительства новых инженерных сетей и дорог в центре Кемерова и на территории будущей особой экономической зоны "Кузбасс".