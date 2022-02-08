Неверов заявил, что маркировка БАДов и спортивного питания должна стать обязательной

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов считает, что к продаже на российском рынке должны допускаться только прошедшие регистрацию и промаркированные биологически активные добавки (БАД) и спортивное питание.

"Маркировка БАДов и спортивного питания должна стать обязательной", - сказал Неверов во вторник журналистам. По его словам, такие меры позволят ограничить продажу препаратов с запрещенными веществами или дозировками под видом БАДов и спортивного питания.

Неверов также напомнил, что сегодня лекарственные средства проходят обязательную маркировку, а Росздравнадзор инициировал блокировку более 9 тыс. страниц в интернете, где продавались незарегистрированные и немаркированные лекарства. "Биологически активные добавки - это то, что люди покупают, как правило, без назначения врача, по совету, поверив рекламе или описанию. Но в онлайн-продаже очень много препаратов, не прошедших регистрацию, несущих действительно риск для здоровья", - отметил Неверов.

По его словам, такие препараты невозможно купить в аптеке из-за строгих требований к безопасности продукции, однако они доступны для покупки онлайн. "Досудебная блокировка страниц вместе с маркировкой продукции должны стать механизмом, который обелит эту отрасль", - отметил Неверов. Он также напомнил, что с мая 2021 года Минпромторг запустил в экспериментальном режиме маркировку БАДов, а в целом, система маркировки внедрена не только для лекарственных препаратов, но и для бутилированной воды и молочной продукции, "что позволяет отслеживать реальное происхождение и соответствие продукции требованиям безопасности".

Ранее Неверов внес в Госдуму законопроект, который подразумевает внесудебную блокировку сайтов с предложениями приобрести БАДы, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции. Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". Как отмечал Неверов, проектируемые нормы распространяются в том числе и на агрегаторы информации, то есть на маркетплейсы. При этом речь идет об отдельных страницах маркетплейсов, где продается запрещенная продукция, а не о блокировке всего сайта целиком. Неверов также отмечал, что новые нормы не коснутся соцсетей.