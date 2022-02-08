В 2021 году курс компьютерной грамотности "Азбуки интернета" прошли 43,1 тыс. пенсионеров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 40 тыс. пенсионеров прошли курс компьютерной грамотности по программе благотворительного проекта "Ростелекома" и Пенсионного фонда России (ПФР) "Азбука интернета" в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростелекома" во вторник.

"В 2021 году курс компьютерной грамотности по "Азбуке интернета" прошли 43 106 пенсионеров и инвалидов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на 630 площадках в отделениях ПФР программу прошли 28,1 тыс. человек, 4 689 человек - в региональных филиалах "Ростелекома" в офлайн- и онлайн-форматах, 10 317 человек - в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках в 22 регионах. Всего в 2021 году ПФР организовал 43,2 тыс. уроков в разных форматах.

В компании отметили, что с начала запуска программы в 2014 году курсы прошли порядка 400 тыс. граждан пенсионного возраста.

О программе

Программа "Азбука интернета" - благотворительный проект "Ростелекома" и ПФР. Все материалы размещены в открытом доступе, использовать их в работе могут любые организации и частные лица, занимающиеся обучением пенсионеров работе на компьютере и в интернете. Свободный доступ к контенту делает получение знаний максимально доступным для всех, а учебное пособие может быть использовано в качестве самоучителя.

Учебное пособие и одноименный интернет-портал "Азбука интернета" разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и "Ростелекомом" о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества - облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.