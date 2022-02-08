Минфин РФ: новый проект налогового соглашения Нидерландов не имеет основы для переговоров

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Нидерланды направили России новую редакцию соглашения об избежании двойного налогообложения в конце прошлого года. Однако российская сторона считает, что оснований для начала переговоров пока нет - проект содержит те же условия, с которыми ранее не согласилась РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"На данный момент соглашение с Нидерландами прекратило свое действие. Коллеги из Нидерландов в конце прошлого года направили нам свое предложение по новой редакции соглашения, которое, по сути, повторяет те условия, с которыми мы не согласились при принятии решения о выходе из соглашения. Соответственно сейчас нет основы для начала переговоров, мы не наблюдаем перспектив для быстрого прогресса в этом вопросе", - отметили в пресс-службе.

Действие соглашения между правительствами России и Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество полностью прекращено с 1 января.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, существующие договоренности с которыми позволяют выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

В связи с тем, что через нидерландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, во исполнение поручения президента Минфин РФ провел переговоры с министерством финансов Королевства Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила условия, аналогичные тем, которые были согласованы с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой.

Нидерланды не согласились с предложением Российской Федерации, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам. При этом Россия договорилась о налоговом соглашении с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой.