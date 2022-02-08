Москва поможет промышленным предприятиям выйти на рынок облигаций

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов предоставить столичным промышленным компаниям средства под 5,5% годовых, которые можно будет потратить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"За последние три года на рынок облигаций вышли четыре столичных производителя. Совокупная сумма выпуска составила почти 13 миллиардов рублей. Облигации - более простой и дешевый в сравнении с обычным кредитом инструмент для привлечения средств. Однако эмиссия ценных бумаг - долгий и затратный процесс. Для оплаты услуг финансовых посредников компаниям могут быть предоставлены средства от города под 5,5% годовых на срок до двух лет", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Предприятия с помощью денег, привлеченных на облигационном рынке, смогут модернизировать производство и расширить выпуск продукции, что в свою очередь, увеличит приток инвестиций в городскую экономику.

Уточняется, что процентная ставка займа зависит от ключевой ставки Банка России на момент подачи заявки. Она не может быть ниже 2% годовых.

"При сумме займа от 10 до 20 млн рублей предприятие обязуется разместить облигации в размере не менее 200 млн рублей, от 30 до 40 млн рублей - не менее 400 млн рублей, от 40 до 50 млн рублей - не менее 500 млн рублей", - добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает различные виды займов. В прошлом году он начал предоставлять средства для внедрения на предприятии решений в сфере ИТ, в том числе из перечня "Банка технологий".