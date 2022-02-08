Порядка 86% прошедших переобучение по программам WorldSkills нашли работу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 86% граждан РФ, прошедших переобучение по стандартам WorldSkills в 2021 году, в настоящее время работают. Об этом заявил во вторник генеральный директор Агентства WorldSkills Russia Роберт Уразов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подписанию партнерского соглашения между благотворительным фондом "Система" и агентством.

"Мы в прошлом году по заказу правительства переучивали людей, которые потеряли свою работу, безработных, ищущих работу, женщин, которые находятся в декрете и хотели бы выйти на работу. Всего было 56 тыс. человек и, по состоянию на сегодня, 86% из них работают", - сообщил Уразов.

В декабре в пресс-службе агентства сообщали, что в прошлом году более 56 тыс. граждан России за счет федерального бюджета прошли обучение по стандартам WorldSkills по 182 компетенциям в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". 79% обучившихся и сдавших демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills подтвердили свою занятость: 66% из них устроились на новое рабочее место или сохранили текущее, 34% оформили статус самозанятого или стали индивидуальными предпринимателями.