IT-интегратор Росатома разработает единую платформу цифровых сервисов СМП

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Росатом определился с разработчиком Единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути (ЕПЦС СМП). Как сообщила во вторник пресс-служба ФГУП "Атомфлот", договор на разработку платформы заключен с АО "Гринатом" (IT-интегратор госкорпорации "Росатом").

"Реализация платформы предусматривает внедрение различных цифровых сервисов. Они создадут уникальную возможность синхронизации логистических операций и диспетчеризации флота. Система позволит обслуживать до 1 500 уникальных пользователей, которые получат доступ к цифровым сервисам различного функционального назначения", - говорится в сообщении.

Как отметил директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов, начало проектирования Единой платформы цифровых сервисов станет существенным шагом на пути к цифровой трансформации российской Арктики благодаря использованию современных российских IT-решений. "Платформа будет контролировать многие параметры, определяющие логистику судов, и должна обеспечить высокую доступность цифровых сервисов и их стабильную работу в круглосуточном режиме", - приводятся в сообщении его слова.

ЕПЦС СМП станет центральным элементом цифровой экосистемы Северного морского пути. Разработка цифровой экосистемы СМП осуществляется в рамках инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года "Круглогодичный Северный морской путь", утвержденной распоряжением правительства РФ в октябре 2021 года. Обязанности инфраструктурного оператора СМП были возложены на Росатом декабре 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал законопроект об управлении Северным морским путем. Госкорпорация получила право разрабатывать предложения по формированию госполитики по развитию и устойчивому функционированию СМП. Помимо этого Росатом обязали заниматься созданием навигационных условий для точного и безопасного плавания судов в акватории СМП.

О Единой платформе цифровых сервисов СМП

ЕПЦС СМП предполагает представление пользователям Севморпути ряда цифровых сервисов. В частности, управление мореплаванием в акватории СМП планируется осуществлять через сервисы "Оформление разрешений на плавание судов в акватории СМП", "Мониторинг мореплавания в акватории СМП", "Диспетчеризация судов в акватории СМП", "Проводка судов по маршрутам в акватории СМП". Для гидрометеорологического и ледового обеспечения навигации на СМП разрабатываются сервисы "Работа с гидрометеорологическими данными", "Работа с данными по ледовой обстановке". Цифровизация навигационно-гидрографического обеспечения будет реализовываться через сервисы "Мониторинг навигационно-гидрографической обстановки", "Навигационная информация", "Картографическая информация".

В "цифру" будут переведены также такие процессы как тарификация, обеспечение безопасности мореплавания, анализ оснащения акватории СМП аварийно-спасательными средствами, управление объектами инфраструктуры и имуществом, управление грузовыми перевозками, мониторинг экологической обстановки.

Как отмечается в техническом задании на проект, предпосылками к созданию ЕПЦС СМП стали стратегическая важность Севморпути в транспортном обеспечении российской Арктики; потребность в укреплении научной, транспортной, навигационной и военной инфраструктуры для надежного обеспечения интересов России в Арктике; развитие СМП в качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной коммуникации; рост инвестиционных проектов в АЗРФ; усиление экологических требований в акватории Северного морского пути и еще целый ряд факторов.

В техзадании приводится список потенциальных пользователей новой системы. Кроме предприятий самого Росатома, такими могут стать Росморречфлот, Роскосмос, Росгидромет, Минобороны России, Пограничная служба ФСБ, МЧС, РЖД, "Газпром" и целый ряд нефте- и газодобывающих, а также логистических коммерческих организаций, в том числе иностранных.