Товарооборот между Ираном и Россией по итогам 2021 года превысил $4 млрд

ТЕГЕРАН, 8 февраля. /ТАСС/. Торговый оборот между Ираном и Россией по итогам 2021 года составил более $4 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба торгового представительства РФ в исламской республике со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

"Опубликована статистика ФТС России по российско-иранскому товарообороту за 2021 год. Товарооборот вырос на 81,7% по сравнению с прошлым годом и составил $4 035,2 млн", - говорится в сообщении.

Также отмечается ,что российский экспорт увеличился на 115,5% (3 067,9 млн), в то время как импорт повысился на 21,4% (967,3 млн).

28 января торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин в интервью ТАСС сообщил, что торговый оборот двух государств по итогам 2021 года может превысить $4 млрд, что является рекордным показателем в истории двух стран. По его словам, ключевыми факторами роста стали рост российского экспорта сельскохозяйственной продукции на фоне засухи в Иране, дружественные отношения Тегерана и Москвы, нарастание санкционного давления со стороны США в отношении исламской республики, а также временное соглашение Ирана с Евразийским экономическим союзом (ЕЭАС), вступившее в силу 27 октября 2019 года.