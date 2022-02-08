Песков: трудно предполагать, когда инфляционное давление на экономику РФ будет ослаблено

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Инфляционное давление на экономику РФ продолжается, трудно прогнозировать, когда оно ослабнет. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, это негативное явление, и инфляционное давление продолжается. В первую очередь из-за общемировых тенденций, которые, естественно, проецируются и на нашу ситуацию", - констатировал Песков. "Да, инфляционное давление продолжает быть, и пока трудно сказать, когда это давление будет исчерпано", - добавил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что правительство продолжает принимать энергичные меры на этом направлении. "Вы знаете, что для наиболее уязвимой части населения - для пенсионеров, военных пенсионеров, для тех, кто получает пособия, - удалось сдемпфировать инфляционное давление, произошло повышение [размеров выплат] по реальной инфляции, а не той, которая планировалась", - сказал он.