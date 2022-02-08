Эксперт: цифровизация Севморпути будет главным этапом перехода к круглогодичной навигации

МУРМАНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Цифровизация Северного морского пути (СМП) и создание единой платформы цифровых сервисов (ЕПЦС СМП) является ключевым этапом в подготовке к его круглогодичной навигации. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ФГУП "Атомфлот" со ссылкой на заместителя генерального директора - директора по судоходству предприятия Леонида Ирлицы.

Росатомфлот заказал создание уникальной единой платформы цифровых сервисов для всех участников мореплавания по Севморпути. Система будет оперативно предоставлять информацию о навигационной, гидрометеорологической, ледовой, экологической обстановке в акватории СМП.

"Цифровизация Северного морского пути является ключевым этапом в подготовке к переходу на круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути. Данная платформа сделает судоходство в Арктике более безопасным, прогнозируемым и привлекательным. Подобного продукта нет не только в России, но и за рубежом", - приводит отдел коммуникаций "Атомфлота" слова Ирлицы.

Ранее сообщалось, что Росатом приступил к разработке проекта "Создание единой платформы цифровых сервисов Северного морского пути" (ЕПЦС СМП) стоимостью 1,33 млрд рублей, который должен быть завершен к середине февраля 2024 года. ЕПЦС СМП станет центральным элементом цифровой экосистемы Северного морского пути. Ее создание - это один из элементов единого плана мероприятий по реализации основ государственной политики России в Арктике на период до 2035 года и стратегии развития Арктической зоны РФ.

Госкорпорация "Росатом" определена федеральным правительством ответственным исполнителем этой задачи, на нее также возложены обязанности инфраструктурного оператора Севморпути. Госкорпорация получила право разрабатывать предложения по формированию госполитики по развитию и устойчивому функционированию СМП. Помимо этого, Росатом обязали заниматься созданием навигационных условий для точного и безопасного плавания судов в акватории Северного морского пути.