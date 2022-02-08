На Кубани разработали технологию увеличения эффективности посева

СОЧИ, 8 февраля. /ТАСС/. Группа исследователей из Кубанского государственного аграрного университета разработала технологию посева, которая в несколько раз увеличивает его эффективность. Об этом в ходе марафона "Знание" о науке будущего" рассказала исполнительный директор Фонда развития инноваций в Краснодарском крае Ольга Лукашева.

"Исследования в области посевных материалов, севооборота и в области технологии посева семян привели к тому, что одна из команд Кубанского государственного аграрного университета разработала новые механизмы, новые машины для посева, которые в несколько раз эффективнее, чем существующие", - сказала Лукашева.

Она добавила, что команда приняла участие в региональном проекте "Стартап как диплом", помогающем вовлекать студентов в предпринимательскую деятельность. Как уточнила ТАСС Лукашева, исследователи предложили конструктивно-технологическую схему универсального высевающего аппарата, позволяющего производить посев зерновых колосовых, зернобобовых и пропашных культур. Предлагаемая посевная машина позволит заменить две сельскохозяйственные машины: рядовую и пунктирную сеялки, что позволит повысить экономическую эффективность возделывания сельскохозяйственных культур.

Другая группа студентов, по словам директора фонда, провела исследования в области полимеров. Сейчас их разработки применяются в системах орошения.

Марафон "Знание" о науке будущего" проходит в День российской науки в пяти городах на базе мультимедийных лекториев российского общества "Знание". Казань, Тула, Екатеринбург, Вологда и Сочи собрали на своих площадках более 40 представителей науки и системы поддержки исследований.

Общество "Знание" было создано в 1947 году. В апреле прошлого года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость перезагрузки старейшей просветительской организации страны на современной цифровой платформе. 12 мая в Москве состоялся III съезд общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности.