Томская область вышла на первое место в Сибири по росту промышленности

ТОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Томская область вышла на первое место в Сибирском федеральном округе по темпам роста промышленности по итогам 2021 года, сообщил на отчетной пресс-конференции заместитель губернатора региона по экономике Андрей Антонов.

"По темпам восстановления промышленности мы выше среднероссийских. <…> По темпам роста промышленности мы первые в Сибирском федеральном округе, по России, по-моему, семнадцатые", - сказал Антонов.

Как отмечается в презентации, индекс промышленного производства в регионе составил 106,2%, что выше общероссийских показателей на 1%. Оборот промышленности превысил допандемийные показатели. Если в 2019 году оборот промышленности Томской области составлял 439 млрд рублей, то по итогам 2021 года он был 496 млрд рублей, то есть вырос на 12%.

"Повышение спроса после некоторых ковидных ограничений увеличило спрос на продукцию нашей промышленности", - объяснил такую тенденцию Антонов.