ФНС предложила отменить акцизные марки на табак после запуска единой системы маркировки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России выступает за отмену акцизных марок для табачной продукции после окончательного введения единой маркировки. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления ФНС России Максим Краснов.

"Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, и все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что [акцизные] марки можно отменять, на наш взгляд. <…> Как мы неоднократно говорили, мы в перспективе за отмену [акцизных] марок. Двойная маркировка бессмысленна", - сказал Краснов, выступая на экспертном совете Госдумы.

Как сообщалось, что в настоящее время цифровой маркировке подлежат сигареты, сигары, сигариллы, биди, кретек, табаки курительные, нюхательные, жевательные, трубочные и для кальяна. Проводится эксперимент по маркировке табачных стиков. С 15 февраля начнется эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей к ним.