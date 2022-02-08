В Уральском федеральном округе издали книгу о влиянии нефти на развитие России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Книгу "Атлас нефти. Очерки о нефтегазовой истории России" о развитии нефтяной отрасли в Российской Федерации и ее влиянии на различные сферы жизни населения издали в Уральском федеральном округе к 300-летию российского нефтяного дела, которое отмечалось в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС представитель Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири Сергей Симаков.

"В книге 13 глав, они отвечают на вопрос: "Что нефть изменила в жизни общества, в жизни людей?". <...> Чтобы сделать книгу объективной, мы обратились к 50 партнерам со всей России, главным оператором был Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске. Получилось уникальное абсолютно издание, аналогов таких нет - большая очень работа была проделана", - сказал Симаков, отметив, что сейчас тираж книги составил более тысячи экземпляров, но планируется его увеличение.

По его словам, в издании собраны данные, архивные документы и фотографии, отображающие историю развития нефтяной отрасли на протяжении 300 лет (от эпохи правления императора Петра Великого до современности) - к подготовке книги были привлечены материалы фондовых собраний государственных и муниципальных музеев, корпоративных музеев энергетических компаний и других, учреждений РАН и Российской государственной библиотеки имени В. И. Ленина. При этом атлас ориентирован для использования как экспертами, так и более широкой аудиторией.

Симаков рассказал, что во вторник книгу презентовали на площадке форума "Нефть и газ: эффективное партнерство в сохранении наследия" в Музее геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске, а также в онлайн-формате норвежским партнерам. В дальнейшем пройдут презентации представителям отрасли в Иране и Канаде.

Ключевой партнер проекта - Общероссийский профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.