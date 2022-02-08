Минфин Франции назвал "Северный поток - 2" одной из ключевых тем переговоров с Россией

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Открытие газопровода "Северный поток - 2" является одним из ключевых элементов преодоления кризиса в отношениях с Россией. Об этом заявил во вторник глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции "Франс энтер".

"Открытие газопровода "Северный поток - 2" - это один из ключевых пунктов переговоров и выхода из кризиса в отношениях с Россией. Это стратегический вопрос", - сказал Ле Мэр. Вместе с тем он отметил, что позиции европейцев и США по поводу украинского кризиса отличаются.

По мнению министра, визит президента республики Эмманюэля Макрона в Москву "был более чем необходимым". "Это единственная возможность для деэскалации. Эскалация конфликта спровоцирует новый рост цен на газ и электричество. Этого мы хотим избежать", - добавил Ле Мэр.

Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с Путиным. Перед началом переговоров французский лидер заявил, что диалог с Россией сейчас актуален как никогда, и выразил убеждение, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.