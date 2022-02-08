Германия с 2014 года направила Украине €1,83 млрд на гуманитарные проекты

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Германия является наряду с США одним из главных доноров Украины по объемам средств, выделенных в двустороннем порядке на гуманитарные и энергетические проекты за последние годы. Об этом говорится в сообщении, которое распространило Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ во вторник.

"С 2014 года Германия на двусторонней основе выделила около €1,83 миллиарда [Украине] в рамках гражданского сектора", - отметили в министерстве. Данные средства были направлены в том числе на гуманитарные проекты и на развитие энергетического партнерства между странами.

Кроме того, ФРГ направила Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса, говорится в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок неоднократно отклоняли требования украинской стороны о поставках летального вооружения. Власти указывали на то, что поддерживают Киев в других сферах, в частности в гуманитарной и политической.