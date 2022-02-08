Разработчики намерены актуализировать стратегию развития Свердловской области к концу года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Работа над актуализацией стратегии социально-экономического развития Свердловской области, которая будет рассчитана до 2035 года, завершится до конца текущего года. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС директор Института экономики и управления Уральского федерального университета Дмитрий Толмачев, который является одним из разработчиков документа.

"Эта работа завершится в декабре текущего года принятием закона", - сообщил он.

Толмачев добавил, что на текущий момент проведены научно-исследовательская работа и обсуждение документа со Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей, идет согласование плана мероприятий. По его словам, особенность Свердловской области в том, что ее экономическое развитие определяют представители предпринимательского сообщества. Поэтому особое внимание в документе уделят поддержке инициатив частного бизнеса.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области намерены актуализировать стратегию до конца 2021 года. Дмитрий Толмачев отмечал, что проект документа подразумевает в том числе рост реальных доходов населения к 2035 году в 1,45 раза по сравнению с 2020 годом, среднегодовой темп роста ВРП - на 3,9%, увеличение производительности труда в промышленности в два раза - до 10,6 млн рублей на одного человека, увеличение ожидаемой продолжительности жизни - до 78 лет.

Стратегия социально-экономического развития региона, предусматривающая развитие до 2030 года, была принята в 2015 году и является одним из основных документов области. При этом за прошедшие пять лет не все показатели находятся на запланированном уровне, что связано в том числе с пандемией коронавируса, отмечал Толмачев.