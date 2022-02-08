Путин поручил кабмину и "Газпрому" бесплатно обеспечить газом Вечные огни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил бесплатно обеспечить подачу газа для горения Вечных огней и Огней памяти. Соответствующий пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Задача поставлена правительству РФ совместно с "Газпромом", срок исполнения указан до 1 мая.

"Организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений", - говорится в поручении.

Этот вопрос на совещании у президента 12 января поднял первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он обратил внимание на случаи, когда из-за долгов или задержек в оплате со стороны муниципальных властей Вечные огни были потушены. Парламентарий предложил нормативно установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для Вечных огней, и подчеркнул, что такой подход согласован с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.