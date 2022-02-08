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В некоторых регионах России могут внедрить альтернативные газу источники энергии

Кабмин должен будет найти источники финансирования для всех этих решений

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2022 года предоставить предложения по внедрению альтернативных экологических источников энергии в регионах, где нельзя использовать природный газ. Об этом говорится в поручении президента.

"Представить предложения о мерах, направленных на расширение использования в субъектах Российской Федерации, определенных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта, альтернативных экологичных источников энергии (с учетом их экономической эффективности) вместо природного газа, транспортируемого с помощью Единой системы газоснабжения", - говорится в документе.

Кабмин также должен будет найти источники финансирования для всех этих решений. 

В настоящий момент, кроме трубопроводного газа, экологическими источниками энергии в России считаются сжиженный природный газ, атомная энергетика, гидроэнергия, энергия ветра и солнца.

Кроме того, президент в поручении рекомендовал высшим должностным лицам субъектов России лично возглавить региональные штабы по догазификации.

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