Розничные продажи в городе Хайкоу в 2021 году превысили $16,65 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Объем розничных продаж потребительских товаров в городе Хайкоу (административный центр южной китайской провинции Хайнань) в 2021 году вырос на 26,5%, до 105,7 млрд юаней (около $16,65 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

Как указывается в материале, значение показателя впервые превысило отметку в 100 млрд юаней, а темпы роста были самыми высокими среди административных центров других регионов КНР.

Отмечается, что за отчетный период в районах города объемы потребления выросли на 25,7% в годовом выражении, в пригородах - на 30,6%.

По итогам 2021 года потребительский сектор провинции Хайнань вырос на 26,5%, до 249,76 млрд юаней ($39,25 млрд по курсу на момент публикации данных).