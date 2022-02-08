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Минфин проведет 9 февраля аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводить на следующий рабочий день

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 9 февраля аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52004 с погашением 17 марта 2032 года в объеме остатков по номинальной стоимости.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.

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