Путин поручил завершить создание новых мест в яслях в рамках нацпроектов к 2024 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил выполнить мероприятия нацпроектов, предполагающие создание новых мест в яслях и школах, до конца 2023 и 2024 годов соответственно. Как сообщается во вторник на сайте Кремля, такое поручение дано по итогам совещания с кабмином в конце января.

"Обеспечить с учетом ранее данных поручений завершение в полном объеме предусмотренных национальными проектами "Образование" и "Демография" мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях до конца 2024 года и в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет до конца 2023 года", - говорится в сообщении.

Поручение дано правительству РФ и региональным властям. Доклад по этому вопросу президент ожидает до 15 июля 2022 года, далее - один раз в полгода.