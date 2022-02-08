В Fitch считают, что санкции против РФ негативно повлияют на банковские рейтинги

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Жесткие санкции в отношении России могут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга страны и рейтингов российских банков, говорится в обзоре Fitch Ratings.

Для рейтинга России это будет зависеть от способности санкций подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность или помешать выплатам по обслуживанию суверенного долга, в свою очередь санкции, подрывающие возможность осуществлять платежи в иностранной валюте, могут негативно сказаться на рейтингах российских банков, добавили там. "Наш базовый сценарий заключается в том, что новые санкции не будут достаточно суровыми, чтобы оправдать негативные рейтинговые действия, но риск этого сценария стал более значительным в последние недели", - отмечают в Fitch.

Рейтинг России на уровне "BBB" со стабильным прогнозом сдерживается существующими санкциями и перспективой их расширения, что еще больше повлияет на динамику ВВП, финансовую гибкость и перспективы структурных улучшений, отметили в агентстве. Это является слабым местом кредитоспособности России по сравнению со странами-аналогами, добавили там.

В Fitch полагают, что в связи с напряженностью вокруг Украины, вероятными санкциями могут быть ограничение операций американских инвесторов с суверенными долговыми обязательствами РФ на вторичном рынке, а также дополнительные санкции в отношении высокопоставленных чиновников, государственных учреждений и сторонников президента РФ Владимира Путина. При этом по отдельности эти санкции вряд ли окажут давление на рейтинги, добавили в агентстве, а укрепление макроэкономической политики России с 2015 года и создание крупных внешних и фискальных резервов повысили устойчивость к потрясениям.

В свою очередь влияние жестких санкций на рейтинги российских банков будет зависеть от их формулировки, в частности от того, смогут ли платежи кредиторам направляться через альтернативные российские банки и платежные системы. Рейтинги банков могут быть понижены, если сохранится большая неопределенность в отношении способности и готовности обслуживать долговые обязательства или если санкции приведут к замораживанию активов банков в иностранной валюте, отметили в Fitch. При этом влияние санкций на финансовые показатели вряд ли приведет к понижению рейтингов ввиду наличия у банков РФ больших резервов для компенсации оттока депозитов.