Президент Сербии обсудил с премьером Болгарии укрепление энергетического сотрудничества

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич обсудил с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым укрепление энергетического сотрудничества. Об этом сербский лидер сообщил во вторник на своей станице в "Инстаграм".

"Мы разговаривали об укреплении энергетического сотрудничества Сербии и Болгарии, а также об экономических вопросах, представляющих интерес для обеих сторон", - говорится в сообщении.

1 февраля состоялась церемония начала строительства газового интерконнектора между Болгарией и Сербией. Как заявила на церемонии премьер Ана Брнабич, он позволит Сербии "принимать сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников". Ожидается, что газовый интерконнектор между Болгарией и Сербией будет готов к октябрю 2023 года. Общая стоимость проекта составляет €85,5 млн, из которых 25 млн - кредит Европейского инвестиционного банка, 49,6 млн - безвозвратная помощь фондов ЕС, а €10,3 млн выделено из бюджета Сербии и €600 тыс. компанией "Сербиягаз", мощность интерконнектора составит 1,8 млрд куб. метров в год.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Длина участка, пролегающего по территории Сербии, составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. метров в год.