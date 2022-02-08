Грузинская валюта укрепилась более чем на 15% по отношению к доллару за 10 месяцев

ТБИЛИСИ, 8 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару на 9 февраля в размере 2,92 единицы за $1. Таким образом, национальная валюта укрепилась на 15,5% после апреля 2021 года.

27 апреля 2021 года грузинский лари обесценился до рекордных 3,46 за $1. Несмотря на ревальвацию грузинской валюты, в республике по-прежнему сохраняется рекордно высокий показатель инфляции. По данным Национальной службы статистики "Сакстат" ("Грузстат"), в январе текущего года инфляция составила 13,9% в годовом исчислении.

Глава бюджетно-финансового комитета парламента Грузии Ираклий Ковзанадзе во вторник сообщил грузинским журналистам, что укрепление грузинской валюты связано с высоким ростом экономики в 2021 году (10,6%), высокой ставкой рефинансирования (10,5% годовых) и сокращением денежной массы М2 в январе текущего года на 700 млн лари.

Депутат также считает, что положительно на курс лари повлиял и возросший общий объем денежных переводов из-за рубежа. По данным Нацбанка, в 2021 году из разных стран мира в Грузию было переведено более $2,3 млрд, что на 24,6% больше, чем в 2020 году.

Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году составил более $14 млрд, что на 25,6% больше показателей 2020 года. Общий объем экспорта товаров составил более $4,2 млрд, что на 26,9% больше, чем в 2020 году, а импорта - более $10 млрд, что на 24,1% больше по сравнению с данными за 2020 год.