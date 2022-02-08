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Зеленский: Франция поставит на Украину локомотивы и пожарную технику на €1,2 млрд

Украинский лидер также добавил, что сейчас реализуется совместный проект строительства патрульных катеров для пограничной службы Украины

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Киев и Париж договорились начать поставки на Украину французских локомотивов на сумму €900 млн и пожарной техники на сумму €300 млн. Об этом сообщил во вторник президент Украины Владимир Зеленский после встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном, который находится с визитом в Киеве.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию очень важные проекты: о поставках 130 локомотивов Alstom на сумму €900 млн и поставках 370 единиц пожарно-спасательной техники <...> на сумму €300 млн", - сказал он на совместном с французским коллегой брифинге. По словам Зеленского, Киев также "продолжает сотрудничество с компанией Airbus относительно создания национального перевозчика". Украинский лидер также добавил, что сейчас реализуется совместный проект строительства патрульных катеров для пограничной службы Украины.

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УкраинаФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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