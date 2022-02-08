В аппарате Титова прокомментировали предложения по внесению изменений в УПК

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российские судьи, принимающие решения о мере пресечения, не должны рассматривать в дальнейшем дело по существу. Такое мнение высказала во вторник ТАСС замруководителя юридической службы уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Наталья Рябова.

"Не секрет, что когда судья принимает решение сначала отправить человека в СИЗО, а затем продлить срок его содержания под стражей, ему уже становится очень сложно выносить по его делу оправдательный или хотя бы мягкий приговор, ведь при избрании меры пресечения этот судья уже признал обоснованность подозрения. Судья становится заложником ситуации, когда поступить так - означает признать собственную неправоту. Поэтому, конечно, судьи, принимавшие решения по мере пресечения, не должны рассматривать в дальнейшем дело по существу", - отметила она, комментируя обращение президента РСПП Александра Шохина.

Как ранее сообщало издание РБК, Шохин направил в Минюст предложения по внесению изменений в УПК РФ, направленные на ограничение "чрезмерного использования" меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей. В частности, он заявил об инициативе передать вопрос о повторном продлении срока содержания под стражей или домашнего ареста в компетенцию вышестоящего суда по отношению к тому, который эту меру избрал.

"Мы солидарны с большей частью предложений РСПП по той простой причине, что аналогичные предложения формулировались в докладах бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова в адрес президента РФ и отражают общую позицию предпринимательского сообщества. В совокупности они представляют меры, которые позволят снизить давление на бизнес. Их реализация существенно осложнила бы принятие судами жестких решений по мере пресечения "на автомате", с механическим копированием позиции следствия", - сказала Рябова.

То, что сейчас комплекс предложений направляется в Минюст от самого "тяжеловесного" делового объединения, должно усилить их значимость, убеждена собеседница агентства. "Мы надеемся, что чаша весов наконец склонится в пользу улучшения делового климата", - добавила она.