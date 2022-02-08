Путин заявил, что инновационные проекты в РФ должны проходить глубокую экспертизу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Важнейшие инновационные проекты на каждом из этапов реализации должны проходить глубокую научную экспертизу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании Совета по науке и образованию.

"Считаю принципиальным, чтобы все наши важнейшие инновационные проекты - причем на всех этапах реализации - проходили глубокую научную экспертизу, чтобы планы и действия формулировались совместно со специалистами - учеными, экспертами и практиками, конечно", - указал он.

Глава государства отметил, что с участием научного профессионального сообщества по каждому из таких проектов подготовлены основополагающие документы с конкретными задачами, подходами, решениями. Путин предложил обсудить эти вопросы на заседании.