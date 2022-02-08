Путин призвал сформировать научную систему высокоточного мониторинга выбросов

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Научная система, которая обеспечит высокоточный мониторинг выбросов и поглощения парниковых газов, должна быть создана в России, заявил глава государства Владимир Путин, открывая заседание Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. Чтобы учитывать здесь все возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты, а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере", - сказал президент.

"Нам нужен именно целостный, единый и, безусловно, достоверный механизм сбора и оценки данных о вкладе нашей страны в изменение концентрации климатически активных газов в атмосфере. В этой связи считаю необходимым в рамках наших инновационных программ сформировать научную систему мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата", - отметил российский лидер.

По его словам, такая система призвана обеспечить сбор данных о выбросах углерода и, что крайне важно, правильно оценить возможности лесов, других природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы.

Путин подчеркнул, что противодействие негативным изменениям климата является важнейшим научно-технологическим направлением. "Здесь мы поставили перед собой конкретные цели: за предстоящие три десятилетия накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе, а не позднее 2060 года - это наше общее решение, это наработка правительства - Россия должна достичь углеродной нейтральности", - напомнил президент. Он отметил, что в этой сфере уже накоплен весомый опыт. В частности, наблюдением за климатическими процессами, анализом информации о климате занимаются Росгидромет, российские ведущие научные институты, и их деятельность пользуется авторитетом на международном уровне.

Глава государства сделал акцент на том, что для запуска такой системы мониторинга предстоит наладить выпуск отечественного передового оборудования для измерений как с Земли, так и из космоса, сформировать российские группировки спутников, а также разработать методики и алгоритмы высокоточных расчетов, построить соответствующие математические модели. "При этом наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для принятия глобальных решений по климату", - подчеркнул Путин, отметив, что многократно обсуждал этот вопрос с членами правительства. "Мы видим, что происходит в других странах мира, как там выстраивается работа по всем этим направлениям. И нам, безусловно, нельзя позволить, чтобы неприемлемые для нас варианты и решения этих, безусловно, важнейших вопросов были нам каким-то образом навязаны. А для того, чтобы этого не произошло, нам надо самим быть лидерами в этих направлениях", - заявил президент РФ.