Финансирование ремонта энергообъектов в Ставропольском крае в 2022 году увеличат на 8%

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 902 млн рублей направят "Россети Северный Кавказ" на плановый ремонт энергообъектов на Ставрополье в 2022 году, что на 8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Ремонтная программа филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" на 2022 год запланирована в объеме более 902 млн рублей. Это почти на 8% больше, чем в 2021 году", - рассказали в компании.

В частности, энергетики капитально отремонтируют свыше 1 450 км линий электропередачи всех классов напряжения, 1 128 трансформаторных подстанций. А на питающих центрах проведут ремонт 17 силовых трансформаторов.

Как отмечается, особое внимание специалисты уделят энергосетям в сельской местности. Здесь на воздушных линиях электропередачи 6/10-0,4 кВ заменят более 2 500 опор и 575 км провода. "Важная часть подготовки к работе электросетевого комплекса в осенне-зимний период - расчистка охранной зоны линий электропередачи. Рабочие группы компании освободят от поросли и близко растущих деревьев трассы воздушных линий, чтобы в ветреную погоду разросшиеся ветви не повредили провода и не стали причиной отключений. Эта работа будет проделана на площади около 224 га, что соизмеримо с площадью почти 314 футбольных полей", - говорится в сообщении.

Около 85% работ энергетики выполнят хозяйственным способом, то есть без привлечения подрядных организаций. В компании ожидают, что это позволит сократить издержки, а также более качественно и своевременно реализовать весь комплекс технических мероприятий.

Ранее сообщалось, что филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" с превышением плана реализовали ремонтную программу 2021 года. Выполнение основных объемов технического обслуживания и ремонта составило 103%. В прошлом году энергетики отремонтировали 522 выключателя, 804 разъединителя и 27 силовых трансформаторов. В основной питающей сети было капитально отремонтировано более 205 км воздушных линий напряжением 35 киловольт и выше, а также более 1 180 км сетей 0,4-20 кВ.