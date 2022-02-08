"Укроборонпром" и Франция договорились о сотрудничестве в реформе ОПК Украины

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" и французская сторона заключили во вторник соглашение и заявление о сотрудничестве для реформирования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве.

"В рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между "Укроборонпромом" и французской стороной, компанией Thales ("Талес"). Также сегодня подписано совместное заявление между "Укроборонпромом" [и французской стороной] относительно реформ оборонно-промышленного комплекса Украины", - проинформировал Зеленский.