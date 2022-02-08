Азербайджан запустит ТПП "Ханоба" на границе с Россией в 2022 году

БАКУ, 8 февраля. /ТАСС/. Таможенный пункт "Ханоба" на азербайджано-российской границе начнет действовать в 2022 году. Об этом сообщил во вторник председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Сафар Мехтиев.

"Для разгрузки таможенного поста "Самур" на границе с Российской Федерацией, а также обеспечения возможности гражданам пользоваться альтернативными коридорами при переходе через ТПП во время поездок в РФ с туристическими, торговыми и другими целями было принято решение построить таможенный пункт "Ханоба" на границе двух стран. С этой целью распоряжением президента Азербайджана от 27 апреля 2020 года начато строительство нового таможенного поста "Ханоба" на территории Северного территориального главного таможенного управления. Планируется, что этот таможенный погранично-пропускной пункт начнет действовать в нынешнем году", - сказал глава ГТК в интервью азербайджанскому информагентству Report.

По его словам, запуск ТПП "Ханоба" позволит увеличить грузопоток между двумя странами, устранить случаи скопления транспортных средств и очереди на границе.

В апреле 2020 года президент Алиев выделил первоначально $2,4 млн на строительство таможенного поста "Ханоба" на границе с Россией. Кроме того, было выделено более $17,6 млн на реконструкцию автомобильной дороги между пропускными пунктами "Ханоба" и "Самур".

24 декабря 2019 года на азербайджано-российской границе был открыт мост через реку Самур. Проект был реализован в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост протяженностью 325,3 м заменил прежний, который был построен в 1957 году. Этот мост является важным звеном международных транспортных коридоров "Север - Юг" и "Север - Запад".