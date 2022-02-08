Горелкин: проект о регулировании алгоритмов соцсетей практически готов к внесению в Думу

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов онлайн-платформ практически готов к внесению в Думу.

"Сегодня мы на пороге внесения конкретного документа - законодательного акта о регулировании рекомендательных систем", - сказал он во вторник в ходе форума по цифровой безопасности Cyber Security Day 2022. "Документ практически уже готов к внесению", - добавил парламентарий.

По его словам, люди должны самостоятельно решать, хотят ли они получать контент, который выбирает искусственный интеллект, или через "простой хронологический порядок". "Интернет-сервис должен пояснить, как работают его рекомендательные алгоритмы, как гарантируется отсутствие несанкционированных вмешательств и манипуляций", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что государство не должно вмешиваться в работу рекомендательных алгоритмов соцсетей, но "постоянный общественный контроль необходим". Горелкин пояснил, что правила должны распространяться в первую очередь на социальные сети и видеохостинги, поскольку эти ресурсы потенциально оказывают влияние на общественное мнение.

Cyber Security Day 2022 - международный форум по цифровой безопасности. Организаторами конференции выступают Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет-технологий и Общественная палата РФ.