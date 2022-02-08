Путин заявил, что отказываться от нефти и газа рано

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Углеводороды будут активно использоваться еще несколько десятков лет, отказываться от них пока рановато. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, открывая заседание Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. Двадцать, тридцать, а может и пятьдесят лет будет активно все это использоваться. Особенно наши возможности по газу", - заявил президент. "Но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, вся планета и, повторяю еще раз, быть здесь впереди. Это особо значимо, прежде всего, для экологического благополучия и качества жизни граждан России, вот что для нас является приоритетом", - добавил Путин.

Глава государства подчеркнул, что снижение негативного воздействия на климат планеты отечественной промышленности, транспорта и других отраслей будет осуществляться на основе точных, выверенных данных. При этом, по его мнению, надо обеспечивать ускоренное, современное развитие национальной экономики. "Конечно, это двуединая задача, непростая. Важнейшее условие для решения такой задачи - дальнейший переход к низкоуглеродным, зеленым источникам энергии", - уточнил он.

По словам Путина, российские инновационные проекты должны быть нацелены на создание именно таких передовых, безопасных, экологически чистых технологий производства энергии, ее транспортировки, хранения и использования. Он подчеркнул, что принципиально важны решения для последующего повторного применения или утилизации ресурсов и оборудования, в том числе накопителей энергии. "Эта задача непростая: например, что делать с отработавшими свой срок аккумуляторными батареями? Эта проблема становится все более актуальной практически во всех странах. Добавлю, что, занимая четвертое место в мире по производству энергии в целом, Россия уже располагает одной из самых чистых генераций - с низким углеродным следом. Мы об этом постоянно говорим, и я считаю, что об этом нужно нашим коллегам в других странах напоминать", - сказал Путин.

Он призвал обязательно двигаться вперед, "тем более что географические, природные особенности нашей страны, наш научный потенциал позволяют успешно развивать абсолютно любые виды экологически чистой энергии". Путин уточнил, что имеет ввиду, в том числе, управляемый термоядерный синтез и инновационные плазменные технологии, по которым Россия занимает лидерские позиции в мире, а также использование водорода в химической промышленности, металлургии и на транспорте, существенное повышение эффективности и экологической безопасности как традиционных, так и возобновляемых источников энергии.