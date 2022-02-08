Авиакомпания "Скол" попала под наблюдение из-за невыплаты долга ГТЛК по решению суда

КАЛИНИНГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Неисполнение решения арбитражного суда в Москве о взыскании основного долга в более чем в 295,2 млн рублей в пользу акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (АО "ГТЛК") стало причиной введения процедуры банкротства - наблюдения в отношение российской авиакомпании "Скол". Это следует из определения арбитражного суда Калининграсдкой области, принявшего решение.

"Сумма требований заявителя к должнику, взысканная по решению Арбитражного суда города Москвы <…> и не погашенная должником, относящаяся применительно очередности удовлетворения требований по делу о банкротстве к основной задолженности, составляет 295 млн 244 тыс. 198,55 рублей, что соответствует условиям, установленным пунктом 2 статьи 3, пунктом 2 статьи 33 Закона о банкротстве. В этой связи суд приходит к выводу, что у ООО "Авиакомпания "Скол" имеются признаки банкротства, что является основанием для введения наблюдения", - говорится в документе.

АО "ГТЛК" обратилось в арбитражный суд Калининградской области с заявлением о признании авиакомпании "Скол" несостоятельной 17 мая 2021 года. Позднее с аналогичным заявлением в суд обратилось региональное управление Федеральной налоговой службы (ФНС). Суд объединил оба дела в одно производство. Заявление ФНС в лице управления ФНС России по Калининградской области определено рассмотреть после рассмотрения ранее поступивших, принятых к производству заявлений о признании должника банкротом.

Определением суда от 28 января 2022 года в отношении авиакомпании "Скол" введена процедура банкротства - наблюдение, утвержден временный управляющий должника. Заявление ФНС России в лице УФНС России по Калининградской области определено к рассмотрению в судебном заседании как требование кредитора. Сумма требований налоговой к авиакомпании в документе не уточняется.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия внесла российского авиаперевозчика "Скол" в обновленный список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. На тот момент "Скол" являлся единственным российским авиаперевозчиком, которому запрещено осуществлять деятельность в ЕС. В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании "Скол" 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед ГТЛК по лизинговым платежам.

По данным Федерального агентства воздушного транспорта, ООО "Авиакомпания "Скол" создано как юридическое лицо в 2000 году, осуществляет производственную деятельность с 20 февраля 2001 года. Основной вид - осуществление коммерческих воздушных перевозок (перевозка пассажиров и грузов), выполнение авиационных работ, в том числе в целях оказания медицинской помощи, на территории РФ, выполнение авиационных работ за рубежом. Компания находится в Калининграде. Аэропорт базирования - Красноярск (Черемшанка, Полигон МК-114). Парк включает 53 воздушных судна, в том числе 44 вертолета.